A Star is Born: l'autore di Maybe It’s Time non credeva nelle doti canore di Bradley Cooper (Di venerdì 24 aprile 2020) L'autore di Maybe It's Time, brano della score di A Star is Born, ha ammesso che non aveva grande fiducia nelle doti canore di Bradley Cooper, ma il divo lo ha davvero stupito. L'autore di Maybe It's Time, brano contenuto in A Star Is Born, non credeva nelle doti canore di Bradley Cooper. Quando è stato contattato per il film, il cantautore Jason Isbell era piuttosto scettico, ma si è dovuto ricredere. Jason Isbell, quattro volte premio Grammy, è autore di Maybe It's Time , eseguita varie volte nel film dal personaggio interpretato da Bradley Cooper, il cantautore Jackson Maine. Intervistato da GQ magazine, Isbell ha ammesso di avere avuto grandi riserve quando gli è stato chiesto di scrivere una canzone per un film di Hollywood: "Il mio produttore Dave Cobb, che era in ... Leggi su movieplayer Lady Gaga/ Addio al cinema dopo A Star is born? (One World Together at Home)

L'autore di Maybe It's Time, brano della score di A Star is Born, ha ammesso che non aveva grande fiducia nelle doti canore di Bradley Cooper, ma il divo lo ha davvero stupito. NOTIZIA di VALENTINA ...

Lady Gaga/ Addio al cinema dopo A Star is born? (One World Together at Home)

Lady Gaga è una delle promotrici dell’evento di rilevanza internazionale One World: Together at Home che si terrà oggi 18 aprile. Dopo aver sperimentato l’emozione del cinema con il film A Star is ...

