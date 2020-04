Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

Leggi su agi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Franco Scaramuzza ha svegliato Ospitaletto per 40 anni con caffé e brioche accompagnati da una piroetta di fumo croccante. "Il primo pasticciere" del paese in provincia di Brescia, così importante che c'è un intero ristorante a battere le posate sui bicchieri per salutarlo: "Ci hai visto crescere, reso sposi felici e festeggiati di ...