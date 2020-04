Roma, Diawara: «Fonseca è un grande allenatore, mi ricorda Sarri» (Di giovedì 23 aprile 2020) Amadou Diawara, centrocampista della Roma, si racconta: ecco le sue parole su Fonseca e l’isolamento in casa Amadou Diawara, centrocampista della Roma, si racconta ai microfoni del sito ufficiale dei giallorossi. Ecco le sue parole. Diawara – «Fonseca? È un grandissimo allenatore, un po’ simile a Sarri, vuole sempre uscire palla al piede sfruttando il gioco dei centrocampisti, questo mi piace tantissimo. Questa nuova avventura è un nuovo step della mia carriera, devo superarlo. Questa estate, dopo la Coppa d’Africa, sono tornato prima dalle vacanze per conoscere prima il Mister e i compagni, non vedevo l’ora di partire con la stagione. L’isolamento? Sicuramente non è un periodo buono per nessuno. Sto cercando in tutti i modi di stare sereno restando a casa, anche allenandomi con il programma che la Società ci ... Leggi su calcionews24 Roma - ancora non tramonta l’ipotesi operazione per Diawara : la situazione

Roma - Diawara si rimette in moto e si candida : le ultime

Roma - Diawara risponde presente : un’ora in campo con la Primavera (Di giovedì 23 aprile 2020) Amadou, centrocampista della, si racconta: ecco le sue parole sue l’isolamento in casa Amadou, centrocampista della, si racconta ai microfoni del sito ufficiale dei giallorossi. Ecco le sue parole.– «? È un grandissimo, un po’ simile a, vuole sempre uscire palla al piede sfruttando il gioco dei centrocampisti, questo mi piace tantissimo. Questa nuova avventura è un nuovo step della mia carriera, devo superarlo. Questa estate, dopo la Coppa d’Africa, sono tornato prima dalle vacanze per conoscere prima il Mister e i compagni, non vedevo l’ora di partire con la stagione. L’isolamento? Sicuramente non è un periodo buono per nessuno. Sto cercando in tutti i modi di stare sereno restando a casa, anche allenandomi con il programma che la Società ci ...

sportli26181512 : Roma, Diawara: 'De Rossi e Touré i miei miti. Ecco perché non mi sono operato': Diawara, in un'intervista al sito d… - teladoiotokyo : Diawara: Ho sempre creduto di poter arrivare in alto. Fonseca? E' un grandissimo allenatore: Amadou Diawara, calcia… - sportli26181512 : Diawara: 'Per non farmi giocare papà mi prese a sberle. Ma mia sorella mi comprò le scarpe di nascosto': Diawara: '… - LAROMA24 : ??? #Diawara: 'Ho scelto di non operarmi per dare il mio contributo a fine stagione. #Fonseca grandissimo allenatore… -