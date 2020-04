Repubblica: via Carlo Verdelli C'è Molinari, Giannini a La Stampa (Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dal consiglio di amministrazione di GEDI, filtrano le prime indiscrezioni sulle nomine che verranno ufficializzate nel pomeriggio: John Elkann sarà il Presidente di GEDI, mentre Maurizio Molinari diventerà direttore di Repubblica al posto di Carlo Verdelli. Massimo Giannini prenderà la direzione de La Stampa e dei giornali locali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Concorso Senato della Repubblica - 30 assistenti parlamentari : rinviato diario prove

"Repubblica lo scrive tutti i giorni - guarda Saviano". Sallusti demolisce Giannini - lui balbetta in diretta

Repubblica - Napoli - discorso avviato su taglio stipendi : tensione per questione multe non aiuta (Di giovedì 23 aprile 2020) A poche ore dal consiglio di amministrazione di GEDI, filtrano le prime indiscrezioni sulle nomine che verranno ufficializzate nel pomeriggio: John Elkann sarà il Presidente di GEDI, mentre Mauriziodiventerà direttore dial posto di. Massimoprenderà la direzione de Lae dei giornali locali Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Vi ricordate il video in cui avevamo ricordato come il non mettere in circolo soldi per chi non può lavorare fa fal… - enpaonlus : Coronavirus e animali domestici, non sono loro a contagiare l'uomo - davidealgebris : Tutti italiani devono dire grazie @FedeAngeli per rischiare la vita contro la Criminalita’. Chi ha aiutato per anni… - B_Y_007_ : RT @stefanomassini: Minacciare un direttore di giornale: ombre di un’era passata che purtroppo il virus non ha spazzato via. Scegliesse meg… - Affaritaliani : Repubblica: via Carlo Verdelli C'è Molinari, Giannini a La Stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica via Coronavirus, al via da domani in Inghilterra la sperimentazione del vaccino sull'uomo la Repubblica Coronavirus Roma, dopo l'appello della madre il parco apre un'ora al giorno per il figlio disabile

nell'omonima via, in zona Prati, nei giorni dell'assistenza domiciliare municipale. La soluzione arriva dal I Municipio di Roma. E a seguito della lettera della mamma Daniela pubblicata mercoledì da ...

Genova, confermati i Rolli Days: i palazzi storici aprono online

Il Senato della Repubblica di Genova nel 1576 creò degli elenchi di palazzi nobiliari (i ... Nel primo weekend della Rolli Days Digital Week si potranno visitare: Palazzo Tobia Pallavicino – situato ...

nell'omonima via, in zona Prati, nei giorni dell'assistenza domiciliare municipale. La soluzione arriva dal I Municipio di Roma. E a seguito della lettera della mamma Daniela pubblicata mercoledì da ...Il Senato della Repubblica di Genova nel 1576 creò degli elenchi di palazzi nobiliari (i ... Nel primo weekend della Rolli Days Digital Week si potranno visitare: Palazzo Tobia Pallavicino – situato ...