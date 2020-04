Quali sono le limitazioni per gli spostamenti dal 4 maggio (Di giovedì 23 aprile 2020) La riapertura nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus prevede comunque limitazioni per gli spostamenti dopo il 4 maggio. Resteranno, dunque, limiti alla mobilità tra un territorio e un altro, così come rimarranno alcune «aree rosse», visto che gli esperti suggeriscono di condizionare le aperture alla tenuta della sanità nei singoli territori. Quindi ci si potrà muovere nel proprio comune e non altrove. E chi ha una seconda casa nella stessa regione potrà raggiungerla, previa richiesta e autocertificazione. Naturalmente spiegare a chi vive a Roma e ha una casa in Toscana, che non potrà raggiungerla, sarà un problema non da poco. Visto che, invece, chi ce l’ha al Circeo, probabilmente,potrà andarci. Quali sono le limitazioni per gli spostamenti dal 4 maggio Niente seconde case fuori regione, dunque. ... Leggi su nextquotidiano Buoni fruttiferi postali aprile 2020 : interessi - quali sono e tassi

Test sierologici - quali sono i più affidabili? Ecco il primo studio in Italia

#22Aprile Quali sono le strategie migliori per lanciare sul mercato #internazionale la propria #startup? Scelte da adot…

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Nuova Skoda Octavia, ecco quanto costa e quali sono gli allestimenti per l'Italia Il Sole 24 ORE Giornali e non solo: cosa si "vende" nelle edicole pirata su Telegram

Alla quale ha aderito anche l’editore di Wired, Condé Nast. Non è bastato, visto che secondo Fieg gli iscritti ai canali pirata su Telegram sono aumentati del 46%, negli ultimi tre mesi. D’altronde, ...

Quello che veramente importa su Rai 2/ Trama e cast del film: come vederlo in streaming

Sono però da apprezzare le intenzioni nobilissime”. Nonostante queste però Marianna Cappi non può salvare il film al quale su MyMovies assegna appena una stelletta e mezza su cinque: “Quello che ...

