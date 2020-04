Petagna: “Napoli occasione unica, non vedo l’ora” (Di giovedì 23 aprile 2020) Andrea Petagna, il prossimo attaccante del Napoli, già acquistato nel mercato di gennaio, ma ancora alla SPAL fino al termine di questo campionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Si inizia con la sua iniziativa benefica: “Abbiamo fatto partire l’iniziativa “Non lasciamo indietro nessuno” che ci hanno consentito di donare 5 postazioni di terapia intensiva, stiamo aiutando tanti ospedali e devo ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo”. Sull’esperienza all’Atalanta: “Al primo anno facemmo 73 punti, arrivammo quarti, ma all’epoca andavano solo in tre. Avevamo Spinazzola, Kessie, Gagliardini, fu un anno straordinario. Con il Papu c’è un’amicizia vera, lo sento tutti i giorni. Gli scherzi con Gomez? Ce ne sono tanti ma ve ne racconto uno. Eravamo in ritiro, ero in camera con Cristante e ... Leggi su ilnapolista Petagna non ha dubbi sul futuro : “Napoli - non vedo l’ora” (Di giovedì 23 aprile 2020) Andrea, il prossimo attaccante del Napoli, già acquistato nel mercato di gennaio, ma ancora alla SPAL fino al termine di questo campionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Si inizia con la sua iniziativa benefica: “Abbiamo fatto partire l’iniziativa “Non lasciamo indietro nessuno” che ci hanno consentito di donare 5 postazioni di terapia intensiva, stiamo aiutando tanti ospedali e devo ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo”. Sull’esperienza all’Atalanta: “Al primo anno facemmo 73 punti, arrivammo quarti, ma all’epoca andavano solo in tre. Avevamo Spinazzola, Kessie, Gagliardini, fu un anno straordinario. Con il Papu c’è un’amicizia vera, lo sento tutti i giorni. Gli scherzi con Gomez? Ce ne sono tanti ma ve ne racconto uno. Eravamo in ritiro, ero in camera con Cristante e ...

