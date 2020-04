Pago in isolamento, Serena Enardu preoccupata: “Penso che impazzirà” (Di giovedì 23 aprile 2020) Pago in isolamento per disposizioni da coronavirus, Serena Enardu chiarisce: “E’ un regolamento della Sardegna” Questo periodo, con il coronavirus in giro, sta mettendo a dura prova tutti. Non solo chi è in quarantena nella stessa casa, e quindi affronta una convivenza forzata, ma anche chi è nella stessa casa ma non può vedersi. E’ questa la situazione che stanno vivendo Pago e Serena Enardu, coppia nota al pubblico per la partecipazione a Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. Stanotte il cantante è rientrato da Serena, dopo essere stato a Roma da suo figlio, e si è isolato in una parte di casa. Serena ha chiarito la situazione: “Pago è rientrato ieri da Roma e sta facendo l’isolamento giù. Non sta male, per il momento sta bene però la regione Sardegna richiede l’isolamento ... Leggi su lanostratv (Di giovedì 23 aprile 2020)inper disposizioni da coronavirus,chiarisce: “E’ un regolamento della Sardegna” Questo periodo, con il coronavirus in giro, sta mettendo a dura prova tutti. Non solo chi è in quarantena nella stessa casa, e quindi affronta una convivenza forzata, ma anche chi è nella stessa casa ma non può vedersi. E’ questa la situazione che stanno vivendo, coppia nota al pubblico per la partecipazione a Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. Stanotte il cantante è rientrato da, dopo essere stato a Roma da suo figlio, e si è isolato in una parte di casa.ha chiarito la situazione: “è rientrato ieri da Roma e sta facendo l’giù. Non sta male, per il momento sta bene però la regione Sardegna richiede l’...

narwayns : No seriamente, se aveste qualche consiglio sul come affrontare questo isolamento chiusi in casa con qualcuno che no… -

Ultime Notizie dalla rete : Pago isolamento Pago in isolamento, Serena Enardu preoccupata: “Penso che impazzirà” LaNostraTv Pago in isolamento, Serena Enardu preoccupata: “Penso che impazzirà”

Stanotte il cantante è rientrato da Serena, dopo essere stato a Roma da suo figlio, e si è isolato in una parte di casa. Serena ha chiarito la situazione: “Pago è rientrato ieri da Roma e sta facendo ...

Coronavirus, Colombia choc: catene di legno e ore sotto il sole per chi vìola la quarantena

Non avete soldi per pagare le multe? Allora vi mettiamo alla berlina ... La misura si applica a coloro che non rispettano l'isolamento per il coronavirus e transitano per le strade del piccolo comune, ...

Stanotte il cantante è rientrato da Serena, dopo essere stato a Roma da suo figlio, e si è isolato in una parte di casa. Serena ha chiarito la situazione: “Pago è rientrato ieri da Roma e sta facendo ...Non avete soldi per pagare le multe? Allora vi mettiamo alla berlina ... La misura si applica a coloro che non rispettano l'isolamento per il coronavirus e transitano per le strade del piccolo comune, ...