Municipio VIII: attività solidali, al via coordinamento (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “Ha preso forma il tavolo di coordinamento sulle attivita’ solidali del Municipio Roma VIII composto da tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, del nostro territorio. A seguito dell’atto di Consiglio approvato all’unanimita’, ho voluto convocare subito tutte le forze politiche e la giunta municipale per mettere insieme tutte le energie per rafforzare l’impegno gia’ in campo per la cura della comunita’ territoriale di fronte all’emergenza Covid”. E’ quanto fa sapere in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. “È stata una occasione- ha spiegato Ciaccheri- per fare il punto sulle iniziative messe in campo con Municipio Solidale, la piattaforma dove i cittadini possono accedere ad una ampia gamma di servizi offerti dai nostri volontari. Fino ad oggi abbiamo ... Leggi su romadailynews Municipio VIII - Lega : necessario pronto soccorso a ospedale Cto

Secondo Amedeo Ciacchieri, il presidente del Municipio VIII, è il segnale del miglioramento dell'offerta sanitaria dell'ospedale di via San Nemesio. Ed a beneficiarne sarà l'intera comunità ...

La Libreria Teatro Tlon è un punto di riferimento per il Municipio VIII, e non solo, dove si organizzano conferenze, seminari, spettacoli e lezioni. Nel pieno della crisi dell’emergenza sanitaria, ...

