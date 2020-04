“Morti Rsa, in Emilia Romagna i dati peggiori”/ Farina “ma si indaga solo Lombardia” (Di giovedì 23 aprile 2020) Morti Rsa in Emilia Romagna, per l'Iss i dati sono peggiori della Lombardia: Farina "però si indaga sulla Lombardia. Ecco perché" Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 23 aprile 2020) Morti Rsa in, per l'Iss isono peggiori della Lombardia:"però sisulla Lombardia. Ecco perché"

fattoquotidiano : IL BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA AL DON GNOCCHI Perquisiti gli uffici, la Procura indaga per epidemia e omicidio… - redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - davidealgebris : Decisione mandare Covid nelle RSA e’ stata come mettere Bomba nel deposito Munizioni. Ed e’ drammatico vedere Galle… - MassimoCocuzza2 : RT @Michele02828265: I morti nelle Rsa lombarde e la frenesia autoassolutoria dell'assessore Gallera - patrizia6119 : RT @albertoinfelise: Questo è quello che fa un bravo giornalista come @nicola_pinna. Si alza e va a vedere e a raccontare cosa succede. Ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Morti Rsa Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera