(Di giovedì 23 aprile 2020) “La storia della mia stupidità riempirebbe molti volumi”, scriveva il poeta polacco Czesław Miłosz, premio Nobel per la letteratura. Accidenti! Se un genio come lui ha commesso tante sciocchezze, che dire di tutti noi? A proposito di... Leggi

ignaziocorrao : @marattin @DantiNicola Ma ancora continui Marattin? Ma davvero fai il leone da tastiera? Se vuoi andare a servire a… - Rinaldi_euro : Oggi il Prof. Giuseppe Guarino ci ha lasciato, il Paese perde uno dei più grandi giuristi della sua Storia. Un Leon… - Qeups : RT @joeswjfe: è nata la seconda figlia di clio e claudio,è nata la terza nipote d’italia assieme a grace e leone lucia,auguri a noi popolaz… - micheyshair : RT @joeswjfe: è nata la seconda figlia di clio e claudio,è nata la terza nipote d’italia assieme a grace e leone lucia,auguri a noi popolaz… - justoughts_ : RT @joeswjfe: è nata la seconda figlia di clio e claudio,è nata la terza nipote d’italia assieme a grace e leone lucia,auguri a noi popolaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Leone

Domani giornata interessante per le coppie che vogliono costruire il futuro insieme. Restano sempre le spese per la casa. Paolo Fox: oroscopo oggi e domani (23-24 aprile) di Leone, Vergine, Bilancia e ...Anche se potenzialmente non mancano di una certa creatività, quindi, è davvero difficile che ne diano mostra proprio durante la quarantena. I nati sotto il segno del Leone sanno sempre far fronte alle ...