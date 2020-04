Giochi gratis per errore su PS Store | indizi sui prossimi giochi PS Plus?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quando si parla di, irrimediabilmente subito si drizzano le antenne dei videogiocatori. Lo sanno bene diversi sviluppatori, come Epic Games e Activision, che proprio della natura gratuita hanno fatto il loro punto di forza. Basti pensare infatti a Fortnite e Call of Duty Warzone per capire di cosa stiamo parlando. Due produzioni capaci di accogliere tra i ranghi delle rispettive community decine di milioni di utenti. E le stime sono ovviamente destinate a salire. Accade però, di tanto in tanto, che a diveniresiano produzioni che invece un cartellino del prezzo prefissato ce l'hanno eccome. In questo caso il pensiero vola aiinseriti nella Instant Game Collection di PS. Regali che mensilmente Sony elargisce ai propri abbonati, che hanno in questo modo la possibilità di provare piccole perle senza spendere ulteriori ...