Federfarma: "Ci sia un accordo sul prezzo delle mascherine o stop alla vendita in farmacia" (Di giovedì 23 aprile 2020) Un nuovo appello alle autorità competenti a intervenire sulla speculazione e le difficoltà di distribuzione di mascherine arriva da Federfarma, che chiede di poter vendere i dispositivi di protezione “a prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici” che annuncia di esser costretta, in assenza di provvedimenti, “a suggerire alle farmacie di astenersi dalla vendita di mascherine”. Sono introvabili e dai prezzi altissimi, spiegano, con la conseguenza di multe e sequestri per problemi di cui i farmacisti non sono responsabili ma “le prime vittime”.Fin dai primi di marzo, l’associazione dei titolari di farmacie, ha avanzato diverse proposte concrete: ad esempio, effettuare in farmacia la distribuzione delle mascherine, provenienti dal canale della Protezione civile e destinate a utenza ‘debole’; di poter vendere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 aprile 2020) Un nuovo appello alle autorità competenti a intervenire sulla speculazione e le difficoltà di distribuzione diarriva da, che chiede di poter vendere i dispositivi di protezione “a prezzi imposti e senza inutili adempimenti burocratici” che annuncia di esser costretta, in assenza di provvedimenti, “a suggerire alle farmacie di astenersi ddi”. Sono introvabili e dai prezzi altissimi, spiegano, con la conseguenza di multe e sequestri per problemi di cui i farmacisti non sono responsabili ma “le prime vittime”.Fin dai primi di marzo, l’associazione dei titolari di farmacie, ha avanzato diverse proposte concrete: ad esempio, effettuare in farmacia la distribuzione, provenienti dal canale della Protezione civile e destinate a utenza ‘debole’; di poter vendere ...

