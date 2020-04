Coronavirus, ultime notizie – Ancora record di guariti in Italia. In Lombardia tornano a salire i decessi. L’assessore Gallera: «Rifarei la delibera sulle Rsa». Dal Consiglio Ue arriva l’ok per gli aiuti. Alla Camera passa la fiducia sul Cura Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Alla Camera passa la fiducia per il Cura Italia Con 298 voti a favore, 142 contrari e 2 astenuti. La Camera ha approvato la fiducia per il decreto legge Cura Italia, il provvedimento da 25 miliardi firmato dal governo per frenare la crisi legata all’epidemia di Covid-19. Il Consiglio Ue apre alle richieste di Francia e Italia: Recovery Fund entro l’anno Epa/Yoan Valat Il presidente francese Emmanuel MacronLa sintesi del Consiglio Ue passa attraverso le parole del presidente francese Emmanuel Macron: «C’è un consenso sulla necessità di una risposta rapida e forte. È un passo avanti, ... Leggi su open.online Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia 189.973 casi (+1,41%) e 25.549 vittime (+1,85%). Indice contagio sceso a 0,5-0,7 Il Sole 24 ORE Coronavirus: i numeri della Lombardia

Ecco i numeri quotidiani della Regione Lombardia, riguardante l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.073 casi positivi, per un totale di 70.165 casi. Ci sono state altre 200 ...

Coronavirus, record di guariti nelle ultime 24 ore ma ci sono altri 464 morti

Arriva il bollettino medico di oggi, giovedì 23 aprile 2020. Si sono registrati altri 464 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 25.549 decessi dall'i ...

