Ceccarini: "Zielinski e Maksimovic rinnoveranno. Fabian? Serve offerta fuori mercato" (Di giovedì 23 aprile 2020) Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per mettere a punto questo rinnovo di Zielinski ci sono voluti tanti mesi. Leggi su tuttonapoli Ceccarini : "Va avanti la trattativa per il rinnovo di Zielinski. Su Mertens..." (Di giovedì 23 aprile 2020) Niccolò, giornalista ed esperto diTMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per mettere a punto questo rinnovo dici sono voluti tanti mesi.

roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Mertens imprescindibile per Gattuso, Azmoun piace ma non ci sono trattative, fiducioso p… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Mertens imprescindibile per Gattuso, Azmoun piace ma non ci sono trattative, fiducioso p… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Mertens imprescindibile per Gattuso, Azmoun piace ma non ci sono trattative, fiducioso p… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Mertens imprescindibile per Gattuso, Azmoun piace ma non ci sono trattative, fiducioso p… - calciomercato_m : MERCATO - Ceccarini: 'Napoli, Mertens imprescindibile per Gattuso, Azmoun piace ma non ci sono trattative, fiducios… -