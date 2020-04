Carrefour manda 4.472 suoi «eroi» in cassa in deroga (Di giovedì 23 aprile 2020) Si fa pubblicità chiamando «eroi» i suoi lavoratori, lancia la «spesa sospesa» e il «blocco dei prezzi». Ma intanto il gigante francese Carrefour, con incassi alle stelle Italia, decide di mettere in cassa integrazione ben 4,472 lavoratori, più del 20 per cento dei circa 20mila dipendenti italiani. La catena che ha portato in Italia le aperture H24 sfruttando i contratti precari continua a fare da apripista in negativo al settore della Grande distribuzione. L’azienda motiva la decisione «per fare fronte … Continua L'articolo Carrefour manda 4.472 suoi «eroi» in cassa in deroga proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 aprile 2020) Si fa pubblicità chiamando «» ilavoratori, lancia la «spesa sospesa» e il «blocco dei prezzi». Ma intanto il gigante francese, con incassi alle stelle Italia, decide di mettere inintegrazione ben 4,472 lavoratori, più del 20 per cento dei circa 20mila dipendenti italiani. La catena che ha portato in Italia le aperture H24 sfruttando i contratti precari continua a fare da apripista in negativo al settore della Grande distribuzione. L’azienda motiva la decisione «per fare fronte … Continua L'articolo4.472» ininproviene da il manifesto.

FFOOnews : Supermercati: Carrefour manda in cassa integrazione 4.472 dipendenti - FFOOnews : Supermercati: #Carrefour manda in cassa integrazione 4.472 dipendenti - SalvaCostanzo : FIle interminabili. Utili delle gdo alle stelle. E poi mi tocca leggere questo. Gente miserabile. #COVID19 - teobert86 : @CarrefourItalia manda in cassa integrazione 4.472 dipendenti in Nord Italia, casualmente da quando le restrizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Carrefour manda Supermercati: Carrefour manda in cassa integrazione 4.472 dipendenti dissapore In fila tra i clienti Così si mimetizzavano due pusher: arrestati

Pusher che, approfittando dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, si mimetizzavano in mezzo alle persone in attesa di entrare al supermercato di via Cimabue: è questa la segnalazione arrivata ...

Coronavirus e supermercati, ecco il coprimaniglia per i carrelli della spesa

Il brevetto è di Grafiche Mdm Forlì, che collabora con Cia-Conad nel lancio. Inizialmente ‘Keeper’, questo il nome commerciale del prodotto, sarà disponibile in 14 negozi di Forlì e dintorni: ...

Pusher che, approfittando dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, si mimetizzavano in mezzo alle persone in attesa di entrare al supermercato di via Cimabue: è questa la segnalazione arrivata ...Il brevetto è di Grafiche Mdm Forlì, che collabora con Cia-Conad nel lancio. Inizialmente ‘Keeper’, questo il nome commerciale del prodotto, sarà disponibile in 14 negozi di Forlì e dintorni: ...