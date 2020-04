Calcio, Gravina ‘allunga’ la stagione in attesa delle decisioni del Governo (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo la riunione tra le componenti della stessa, ha deciso che la stagione sarà prorogata fino al 2 agosto. Come riporta l’Ansa, il presidente Gabriele Gravina adotterà a breve una delibera che estende al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. L'articolo Calcio, Gravina ‘allunga’ la stagione in attesa delle decisioni del Governo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Gravina : «Calcio strumentalmente usato per polemiche senza fondamento»

Cassano : "Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio" (Di giovedì 23 aprile 2020)

