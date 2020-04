Roma | l’ISS | ‘Le acque di scarico possono essere un indicatore dei focolai epidemici di

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno studio condotto ae a Milano da un gruppo – guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità – ha evidenziato come il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 puòtrovato anche nelledi. Queste, quindi,diventare undeidi Covid-19. Lo studio verrà pubblicato a breve, come si può leggere sul sito dell’Iss. Leggi anche: ‘Occhi potenziale fonte di contagio’: ecco lo studio dello Spallanzanidicomedei, lo studio dell’ISS “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni didiraccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a...