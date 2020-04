Padova, si finge cieco, ma va in giro in bici e col cane: sequestrati 350mila euro a falso invalido (Di mercoledì 22 aprile 2020) Padova. Un 66enne è stato controllato e sanzionati dai finanzieri di Este (Padova) perché, nonostante fosse beneficiario di pensione di invalidità in quanto riconosciuto cieco civile assoluto, si spostava in piena autonomia e senza “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute”, per le vie del paese, senza bastone né occhiali, passeggiando col cane e attraversando le strade cittadine. Un uomo di 66 anni riconosciuto cieco civile “assoluto” è stato filmato, multato e denunciato dalla Guardia di finanza di Este, in provincia di Padova. Secondo quanto accertato dagli uomini delle Fiamme Gialle, l’uomo – anche in questo periodo di coronavirus -, “si spostava, in piena autonomia e in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute, per le ... Leggi su limemagazine.eu Padova - si finge cieco - ma va in giro in bici e col cane : sequestrati 350mila euro a falso invalido

Un uomo di 66 anni riconosciuto cieco civile “assoluto” è stato filmato, multato e denunciato dalla Guardia di finanza di Este, in provincia di Padova. Secondo quanto accertato dagli uomini delle ...

