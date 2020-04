Lukaku | scivolone in diretta Instagram | l’Inter non ha gradito ma non lo multerà

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Romelunel corso dellacon Kat Kerkhofs, presentatrice e moglie di Mertens hanno fatto discutere. Il bomber ha parlato di 23 giocatori malati su 25 in casa Inter, con febbre e tosse, dopo le vacanze di Natale. L'intervento dell'ex United "tradito" dalla leggerezza con cui spesso si parla sui social, non è statodalla società milanese.

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku scivolone

Non siamo mai stati testati per la corona in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza". L'Inter non ha gradito l'intervento di Lukaku, scivolone social Le parole pronunciate da Lukaku non ...