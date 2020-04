L' Italia va salvata dal virus | ma qui si pensa a regolarizzare i clandestini | Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Abbiamo un Paese e 60 milioni dini da salvare, ma qui sia scarcerare i boss mafiosi ed a? Vergognoso”. Così Matteoha espresso la sua rabbia per l'iniziativa di Luciana Lamorgese, che durante il question time al Senato ha dichiarato che è in corso una “valutazione sulla regolarizzazione in tema di lavoro nero che riguarda siani che stranieri”. La questione nasce “dall'esigenza di trovare una soluzione - ha spiegato la ministra dell'Interno - ai problemi che stanno emergendo nel settore dell'agricoltura, come in quello della pesca, al fine di sopperire alle carenze dei lavoratori senza pregiudicare la produzionena”. In risposta è arrivato il dissenso del leader leghista, che nelle ultime ore è stato molto critico con il governo: “Il premier Conte ...