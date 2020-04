La febbre a 40° e poi la corsa in ospedale: Luke ha il Coronavirus e da un mese è ricoverato (Di mercoledì 22 aprile 2020) Luke Schreiber, è un bimbo di neanche 2 anni che vive nello Stato Usa del Michigan. Un mese fa ha cominciato a manifestare i primi sintomi del Covid 19, la febbre gli è salita ad oltre 40° ed allora non si è ancora ripreso e lotta in ospedale. La madre su Facebook ha voluto rivolgere un messaggio a tutti quelli che si "lamentano" per la quarantena... Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020)Schreiber, è un bimbo di neanche 2 anni che vive nello Stato Usa del Michigan. Unfa ha cominciato a manifestare i primi sintomi del Covid 19, lagli è salita ad oltre 40° ed allora non si è ancora ripreso e lotta in. La madre su Facebook ha voluto rivolgere un messaggio a tutti quelli che si "lamentano" per la quarantena...

fanpage : Forza Luke, non mollare ????#22aprile - Yse_2013 : @massimogrossi2 @silvia_sb_ o 1000 a persone con la febbre a 40 e i sintomi, com'è stato fin qui - mmintermm : @dayfootball1981 ????????????ma voi state completamente fuori! Come se a gennaio fosse preoccupante avere la febbre o il… - Ettore572 : RT @kinsil92: #Fuoridalcoro A me questo virus pare troppo forte da debellare (polmonite, febbre a 40 e problemi del gusto, olfatto ecc) per… - kinsil92 : #Fuoridalcoro A me questo virus pare troppo forte da debellare (polmonite, febbre a 40 e problemi del gusto, olfatt… -

Ultime Notizie dalla rete : febbre 40°