Il video di uno tsunami in Giappone diventa virale sui social: ma è una fake news (Di mercoledì 22 aprile 2020) È diventato virale in queste ore sui social, in particolare tramite le catene di Whatsapp, un video in cui si vedono le immagini di uno tsunami che travolge e distrugge tutto ciò che trova sulla sua strada. Immagini impressionanti, che fanno pensare a una tragedia di grandi dimensioni, e che secondo chi le diffonde si riferiscono ad uno tsunami avvenuto negli ultimi giorni in Giappone e tenuto nascosto dai media, impegnati con le notizie sull’emergenza coronavirus. Peccato però che si tratti assolutamente di una bufala, una notizia falsa costruita ad hoc: le immagini presenti nel video sono infatti vecchie e decontestualizzate, oltre che prive di riscontri fattuali, e sono state montate apposta facendo leva sul fatto il Paese asiatico è soggetto a fenomeni naturali come appunto gli tsnunami. L’unica cosa certa infatti è che nella giornata ... Leggi su ilfattoquotidiano Il video di uno tsunami in Giappone diventa virale sui social : ma è una fake nws

