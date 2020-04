I dati del 22 aprile spiegati: boom di guariti, ma in Lombardia e Piemonte ancora troppi contagi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi è il giorno del record dei guariti, e la bella notizia è che arrivano da tutte le regioni del Nord, e non solo dalla Lombardia. È anche un giorno in cui però il 60% dei nuovi casi di Coronavirus in Italia arriva da Piemonte e Lombardia. Il giorno dello zero contagi nazionale si allontana un po’: ora il traguardo è per i primi giorni di giugno. Leggi su fanpage I dati della Protezione civile - calano ancora ricoveri e positivi. Record di guariti

Coronavirus - i dati del 22 aprile : record di guariti (2.943) - rallentano i morti (437) - calano i ricoverati

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi è il giorno del record dei, e la bella notizia è che arrivano da tutte le regioni del Nord, e non solo dalla. È anche un giorno in cui però il 60% dei nuovi casi di Coronavirus in Italia arriva da. Il giorno dello zero contagi nazionale si allontana un po’: ora il traguardo è per i primi giorni di giugno.

redazioneiene : “Tutto il mondo si è basato sulle informazioni che venivano dalla Cina, ma la Cina non comunicava i dati reali”. Qu… - RadioAirplay_it : #Chega di #Gaia è trasmesso dalle #radio di 6 paesi del mondo: Colombia-Germania-Italia-Svizzera-Turchia e USA… - LegaSalvini : ++ IN EMILIA-ROMAGNA DATI PEGGIORI DEL PAESE ++ Il Pd non chiede di commissariare la Regione? - ICompetitivita : RT @immobiliare_it: Nel 2019 risultati positivi per il segmento delle nuove abitazioni e per quello del ristrutturato, con un aumento delle… - fanpage : #covid19, i dati di oggi #22aprile spiegati, ancora troppi contagi in Piemonte e Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : dati del Coronavirus, i dati del 22 aprile: record di guariti (2.943), rallentano i morti (437), calano i ricoverati la Repubblica Il paradosso del monopolio italianosulle sigarette elettroniche

Se e’ vero che gli studi circa la nocività dello svapo non sono ancora definitivi né chiari, rimangono dei dati che sono inconfutabili. Il primo ordine di fattori da considerare sono i componenti del ...

Covid: gli italiani donano oltre mezzo miliardo di euro. La mappa per Regione

99 del DL 18 marzo 2020 numero 18, il cosiddetto «Cura Italia», prevede che al termine ... Alcune regioni, (Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Campania, Sardegna, Friuli Venezia Giulia), piattaforme e ...

Se e’ vero che gli studi circa la nocività dello svapo non sono ancora definitivi né chiari, rimangono dei dati che sono inconfutabili. Il primo ordine di fattori da considerare sono i componenti del ...99 del DL 18 marzo 2020 numero 18, il cosiddetto «Cura Italia», prevede che al termine ... Alcune regioni, (Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Campania, Sardegna, Friuli Venezia Giulia), piattaforme e ...