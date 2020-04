Federico Russo a Blogo: "Io divulgatore cialtrone per Rai2. Inviato a Quelli che il calcio non è passo indietro per mia carriera" (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Revolution – Storie dal futuro è un viaggio che si propone di fare divulgazione con leggerezza. Io e Francesco, che ci conosciamo da una vita, incontriamo persone che stanno cambiando o hanno cambiato il futuro. Toccheremo il mondo dell'arte, della scienza, del food, del calcio, della ricerca, della musica, del cinema, dei videogames. Le loro storie sono molto interessanti da raccontare". Federico Russo presenta così Revolution – Storie dal futuro, il programma di Rai2 in onda in seconda serata da domani, giovedì 23 aprile 2020, nel quale fa coppia con Francesco Mandelli.L'espediente narrativo è la macchina del tempo, che in realtà è una Peugeot 208 100% elettrica (il programma è un branded entertainment content by Next14 per Peugeot in collaborazione con Rai Pubblicità), che permette ai due conduttori di essere ... Leggi su blogo Europe Shine a Light - Flavio Insinna e Federico Russo condurranno l’evento su Rai 1

