Fase 2: le limitazioni per gli anziani con patologie gravi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli anziani con patologie gravi dovranno rimanere in casa anche dopo il 4 maggio, ovvero con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. L’intenzione del governo è di preservare la fascia di cittadini over 70, ovvero i più vulnerabili per l’epidemia, e l’ipotesi prevalente in questo momento è che chi è avanti con l’età ed è affetto da patologie importanti come il diabete, l’ipertensione o problemi vascolari, venga sottoposto a sorveglianza sanitaria speciale con un giudizio sull’inidoneità temporanea agli spostamenti. Fase 2: le limitazioni per gli anziani con patologie gravi Le limitazioni per gli anziani con patologie gravi nella Fase 2, spiega oggi il Messaggero in un articolo a firma di Rosario Dimito, prevede quindi che gli anziani in questa situazione non ... Leggi su nextquotidiano Le regole per la "Fase 2" dell'emergenza coronavirus - limitazioni agli spostamenti di anziani e giovani

Fase 2 - ecco le prime regole : forti limitazioni ai giovani e alla mobilità

