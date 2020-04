«È stato come entrare già in una cella frigorifera»: la straziante lettera di un nonno morto di Covid in un Rsa (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Da questo letto senza cuore scelgo di scrivervi, cari miei figli e nipoti. L’ho consegnata di nascosto a suor Chiara nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla». È l’incipit della lettera scritta da un anziano ospite di una Rsa, morto di coronavirus. Solo, come tanti pazienti vittime di questa pandemia. Il testo integrale è riportato sul giornale InTerris. Ed è un addio da quella che l’uomo definisce «una prigione dorata», prendendo in prestito le parole – scrive – «di don Oreste Benzi. Mi sembrava esagerato. E invece mi sono proprio ricreduto – dice l’anziano –. Sembra infatti che non manchi niente, ma non è così. Manca la cosa più importante: la vostra carezza. Il sentirmi chiedere tante volte al giorno “come stai ... Leggi su secoloditalia Come investire risparmi in bfp - conto deposito o titoli di stato

Prestiti garantiti dallo Stato : come richiederli a Banco BPM (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Da questo letto senza cuore scelgo di scrivervi, cari miei figli e nipoti. L'ho consegnata di nascosto a suor Chiara nella speranza che dopo la mia morte possiate leggerla». È l'incipit dellascritta da un anziano ospite di una Rsa, morto di coronavirus. Solo,tanti pazienti vittime di questa pandemia. Il testo integrale è riportato sul giornale InTerris. Ed è un addio da quella che l'uomo definisce «una prigione dorata», prendendo in prestito le parole – scrive – «di don Oreste Benzi. Mi sembrava esagerato. E invece mi sono proprio ricreduto – dice l'anziano –. Sembra infatti che non manchi niente, ma non è così. Manca la cosa più importante: la vostra carezza. Il sentirmi chiedere tante volte al giorno "stai ...

