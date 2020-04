Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi per il secondo giorno consecutivo in maniera più robusta calano le persone attualmente positive Si conferma così l’andamento positivo del contenimento epidemia ad esclusione del dato delle vittime 534 nelle24 ore aumento nei 22723 unità ieri erano state dichiarate coritel 1822 per il calo dei malati Ovvero le persone attualmente in positive stato pari a 528 unità ieri il calo era stato di 20 mentre i nuovi contagi rilevati nelle24 ore sono stati 2729 ieri 2256 il rapporto fra tempo Infatti i casi individuati e di un malato ogni 19 tamponi per la precisioneil 5,2% gli ultimi giorni Questo valore stati in media del 5,7 resta Quindi al minimo da inizio epidemia alla riunione in ...