Tommasi: «Non assegnare i titoli non è un dramma» (Di martedì 21 aprile 2020) Tommasi assegnazione titoli. Si fa strada in maniera sempre più concreta l’idea che la Serie A possa presto tornare in campo per concludere la stagione (proprio oggi tutti i club hanno votato all’unanimità la proposta), ma Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sembra essere di diverso avviso: al momento le priorità dovrebbere altre, mentre il … L'articolo Tommasi: «Non assegnare i titoli non è un dramma» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Tommasi : “Non assegnare titoli non è un dramma - il dramma sono morti e malati”

Damiano Tommasi non ci sta : “Da una parte si dice ‘Non vi paghiamo più’ e dall’altra che a metà maggio si gioca”

Tommasi tuona : "C'è il rischio di chiudere qui - nelle serie minori potrebbero non iscriversi più" (Di martedì 21 aprile 2020)assegnazione. Si fa strada in maniera sempre più concreta l’idea che la Serie A possa presto tornare in campo per concludere la stagione (proprio oggi tutti i club hanno votato all’unanimità la proposta), ma Damiano, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sembra essere di diverso avviso: al momento le priorità dovrebbere altre, mentre il … L'articolo: «Nonnon è un» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sport_Mediaset : Ripresa #SerieA, #Tommasi tira dritto: 'Non assegnare titoli non è un dramma. Il dramma sono i morti e i malati, i… - FcInterNewsit : Aic, Tommasi: 'Non assegnare i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti e i malati. Serve sicurezza' - internewsit : Tommasi: 'Non assegnare titoli non è dramma, lo sono i morti. Serie A...' - - ASR_Goalmania : RT @CalcioFinanza: Tommasi: «Non assegnare i titoli non è un dramma» - romanamente1 : RT @CalcioFinanza: Tommasi: «Non assegnare i titoli non è un dramma» -