Sossio Aruta | furto d’identità per lui e Ursula | “Chiedo il vostro aiuto”

Leggi su chenews

(Di martedì 21 aprile 2020)e la compagnaBennardo vittima di undi identità: dei malintenzionati si sono spacciati per loro per fare una truffa online InstagramDi questi tempi, già difficili di per sé, purtroppo alcuni malintenzionati cercano di sfruttare la situazione per speculare ai danni degli altri.e la compagnaBennardo lanciano su Instagram un disperato allarme per mettere in guardia tutti gli utenti. Che cosa sta succedendo? Stando a quanto ha riportato l’ex dama, dei malintenzionati hanno creato un profilo fake a nome del “Re Leone”. Tramite questo profilo cercano di raggirare delle povere vittime offrendo un lavoro, che non c’è, sottraendo soldi subdolamente. Bisogna, quindi, stare in guardia. Queste le parole diBennardo, a nome anche del suo compagno, ex tronista di ...