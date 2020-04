Sam Clayton morto di coronavirus | fu il pioniere del bob in Giamaica

(Di martedì 21 aprile 2020) Samè stato ildel bob in. Èa 58 anni per il

Sam Clayton è stato il pioniere del bob in Giamaica. È morto a 58 anni per il coronavirus. Fu anche merito suo se lo stato caraibico, immerso nel verde smeraldo dell'oceano, riuscì a presentare un ...Martedì 21 Aprile, 12:15 Il Coronavirus ci ha portato via anche uno sportivo che ha significato tanto per la Giamaica. Sam Clayton Jr è stato infatti un vero pioniere del bob in una nazione che, a ...