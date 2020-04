Romelu Lukaku, la rivelazione: “A gennaio 23 interisti ammalati, non prendevo la febbre da anni: non ci hanno fatto i test” (Di martedì 21 aprile 2020) Romelu Lukaku è intervenuto durante una diretta Instagram tenuta da Kat Kerkhofs, nota presentatrice belga nonché moglie di Dries Mertens. L’attaccante dell’Inter si è soffermato sull’attuale emergenza coronavirus e ha fatto una rivelazione davvero clamorosa: “Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori (Skriniar, ndr) ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre. Mi ha anche infastidito. Quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito. Non prendevo la febbre da anni. Dopo la partita c’è stata un’altra cena con gli ospiti di Puma in programma, ma ho ringraziato e ... Leggi su oasport Romelu Lukaku : "A dicembre 23 giocatori con tosse e febbre"

