Polemiche 'app immuni', Arcuri avvisa: "L'alternativa sarebbe prolungare il lockdown" (Di martedì 21 aprile 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla Protezione civile, il commissario Domenico Arcuri ha parlato della App "immuni" che molto hanno criticato perché potrebbero ledere la nostra privacy: "Servirà per garan ... Leggi su tuttonapoli Coronavirus - polemiche sulla app Salta la «quasi» obbligatorietà

Polemiche su app anti-virus. Ma governo assicura : Parlamento sovrano

Coronavirus - Grant : Mastella rispetti l’Istituzione che rappresenta senza polemiche (Di martedì 21 aprile 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla Protezione civile, il commissario Domenicoha parlato della App "" che molto hanno criticato perché potrebbero ledere la nostra privacy: "Servirà per garan ...

Corriere : Polemiche sulla app: salta la regola della «quasi» obbligatorietà - Corriere : Polemiche sulla app: salta la regola della «quasi» obbligatorietà - martinapennisi : No, non sarà quasi obbligatoria - oromei : Coronavirus, le polemiche su Immuni lanciano la app concorrente: boom di download per Sm-Covid-19 - tuttonapoli : Polemiche 'app immuni', Arcuri avvisa: 'L'alternativa sarebbe prolungare il lockdown' -