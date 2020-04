Netflix, 10 documentari gratis su Youtube (Di martedì 21 aprile 2020) Netflix si è schierato con la didattica e ha distribuito su Youtube ben dieci documentari. In continua ascesa in Borsa in questo periodo di pandemia, il colosso dello streaming, che da anni autorizza la proiezione dei suoi documentari all'interno delle scuole americane, ha raccolto la richiesta dei docenti per sopperire alle scuole chiuse. Per questo, Netflix ha creato una selezione di documentari e docuserie disponibili sul canale Youtube di Netflix USA, affinché tutti gli studenti, compresi quelli che non hanno l'abbonamento, possano vedere le pellicole, scelte apposta per fornire un ruolo di supporto nella formazione, oltrea quello per cui è più famoso, cioè l'intrattenimento. I dieci documentari, che sono selezionabili anche dal pubblico italiano, non sono doppiati ma sono tutti distribuiti gratuitamente su Youtube in lingua originale con ... Leggi su gqitalia I documentari Netflix disponibili gratis su YouTube

Netflix mette a disposizione una selezione di documentari didattici per tutti

