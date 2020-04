Morgan: "Concerti sul web per solidarietà? ​Perbenismo ipocrita dei miei colleghi" - (Di martedì 21 aprile 2020) Novella Toloni Il cantante è tornato sui social per scagliarsi contro le iniziative benefiche lanciate da molti cantanti sul web, confessando il suo personale malessere È critica la posizione di Morgan nei confronti dei colleghi che sui social si fanno promotori di Concerti live e dirette streaming in segno di solidarietà per l’emergenza coronavirus. Marco Castoldi non ha risparmiato un duro attacco ai cantanti italiani, pubblicando un lungo post di sfogo sui suoi profili social. "Non mi sento bene e non mi interessa del perbenismo ipocrita dei miei colleghi che fingono che tutto sia ok, nulla è ok per quanto mi riguarda", ha scritto il cantautore nel suo ultimo messaggio Instagram. Una posizione in controtendenza la sua in un momento il cui artisti, cantanti e musicisti si uniscono per difendere il diritto alla musica e combattere per il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 aprile 2020) Novella Toloni Il cantante è tornato sui social per scagliarsi contro le iniziative benefiche lanciate da molti cantanti sul web, confessando il suo personale malessere È critica la posizione dinei confronti dei colleghi che sui social si fanno promotori dilive e dirette streaming in segno di; per l’emergenza coronavirus. Marco Castoldi non ha risparmiato un duro attacco ai cantanti italiani, pubblicando un lungo post di sfogo sui suoi profili social. "Non mi sento bene e non mi interessa del perbenismodeicolleghi che fingono che tutto sia ok, nulla è ok per quanto mi riguarda", ha scritto il cantautore nel suo ultimo messaggio Instagram. Una posizione in controtendenza la sua in un momento il cui artisti, cantanti e musicisti si uniscono per difendere il diritto alla musica e combattere per il ...

