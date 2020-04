Mercato Napoli: tra partenti, arrivi e permanenze. La situazione in attacco (Di martedì 21 aprile 2020) Il Napoli lavora sul calcioMercato per la prossima stagione: ecco la situazione in attacco tra arrivi, partenze e permanenze Il Napoli, già da gennaio, ha iniziato una piccola rivoluzione con alcuni cambiamenti. Sembrano oramai scontate le partenze degli spagnoli: a fine anno sarà addio a Callejon e Llorente, come riportato sul Corriere dello Sport. Ancora incerta la situazione di Mertens e quella di Lozano, mentre sicuri di restare sono Insigne e Politano. In arrivo Petagna dalla Spal, mentre resterà da monitorare la situazione di Milik, obiettivo della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - l’agente di Arkadiusz Milik nega : “Sono in continuo contatto con il ds per il rinnovo”

Calciomercato Napoli - rispunta il nome di Mauro Icardi : potrebbe sostituire Arkadiusz Milik

Calciomercato Napoli - la Juventus mette sul piatto due contropartite per Milik (Di martedì 21 aprile 2020) Illavora sul calcioper la prossima stagione: ecco laintra, partenze eIl, già da gennaio, ha iniziato una piccola rivoluzione con alcuni cambiamenti. Sembrano oramai scontate le partenze degli spagnoli: a fine anno sarà addio a Callejon e Llorente, come riportato sul Corriere dello Sport. Ancora incerta ladi Mertens e quella di Lozano, mentre sicuri di restare sono Insigne e Politano. In arrivo Petagna dalla Spal, mentre resterà da monitorare ladi Milik, obiettivo della Juventus. Leggi su Calcionews24.com

AgiproNews : Il mercato dei #bookmaker: #Milik saluta #Napoli, la #Juventus è in prima fila - uimperato : RT @semioticmonkey: Workers _07 aka esempio di precarietà e di invisibilità di cui ognuno che qui vive ha esperienza, diretta e no. Intere… - comeH2O : RT @semioticmonkey: Workers _07 aka esempio di precarietà e di invisibilità di cui ognuno che qui vive ha esperienza, diretta e no. Intere… - BRADYPUSS : RT @semioticmonkey: Workers _07 aka esempio di precarietà e di invisibilità di cui ognuno che qui vive ha esperienza, diretta e no. Intere… - semioticmonkey : Workers _07 aka esempio di precarietà e di invisibilità di cui ognuno che qui vive ha esperienza, diretta e no. In… -