Latina, va in giro con coltello e mazza da baseball: denunciato 20enne

Andava in giro in auto, di notte, senza un valido motivo, ma armato. Peccato – per lui – che i militari della sezione radiomobile del NOR, nel corso di servizi di controllo del territorio, lo abbiano fermato e controllato. E' successo a Latina, verso mezzanotte e mezza. I carabinieri, a seguito di perquisizione veicolare dell'autovettura con cui viaggiava il giovane, un 20enne del posto, rinvenivano occultati all'interno del cruscotto un coltello a serramanico con lama da 10 centimetri, mentre nel vano posteriore del veicolo trovavano un bastone da baseball in legno lungo 72 centimetri, entrambi sottoposti a sequestro. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi atti ad offendere.

Ultime Notizie dalla rete : Latina giro LATINA, IN GIRO DI NOTTE CON COLTELLO E MAZZA: DENUNCIATO 20ENNE Latina Tu Coronavirus, giornata simbolica nel Lazio: trend di contagi all'1%. Ma in provincia due vittime

Per quanto riguarda i guariti salgono di 8 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.101. Otto anche i decessi nelle ultime 24 ore, due dei quali proprio nella provincia di Latina. Eseguiti in totale ...

Fausto Russo guarito a Latina dopo 42 giorni, per primo aveva raccontato il contagio su Fb

«Nel giro di quarantott’ore – spiega Russo – sono migliorato di circa il 60-70% ... ringrazio anche tutto lo staff dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina». Ma dopo 42 giorni finalmente “Mr ...

