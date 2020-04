"L'app Immuni sarà solo volontaria. Chi non la userà non sarà discriminato" (Di martedì 21 aprile 2020) "L'app per il tracciamento del contagio sarà solo volontaria e non ci saranno pregiudizi per chi non vorrà scaricarla". Lo ha detto in aula al Senato il Presidente del Consiglio, Giuuseppe Conte, provando a chiarire alcuni dubbi sull'obbligatorietà o meno dell'utilizzo dell'app Immuni, scelta dal governo per il tracciamento di chi ha già contratto il coronavirus: "Il tracciamento - ha spiegato - è necessario per evitare la diffusione del virus. Ma il suo utilizzo sarà su base volontaria e non ci aranno limitazioni per chi non la scarica". In mattinata il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri aveva detto in conferenza stampa che senza tutte le misure per il tracciamento dei contagi, compresa la app, non sarebbe stato possibile allentare le misure di contenimento: "Stiamo attrezzando una ... Leggi su agi (Di martedì 21 aprile 2020) "L'app per il tracciamento del contagioe non ci saranno pregiudizi per chi non vorrà scaricarla". Lo ha detto in aula al Senato il Presidente del Consiglio, Giuuseppe Conte, provando a chiarire alcuni dubbi sull'obbligatorietà o meno dell'utilizzo dell'app Immuni, scelta dal governo per il tracciamento di chi ha già contratto il coronavirus: "Il tracciamento - ha spiegato - è necessario per evitare la diffusione del virus. Ma il suo utilizzo; su basee non ci aranno limitazioni per chi non la scarica". In mattinata il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri aveva detto in conferenza stampa che senza tutte le misure per il tracciamento dei contagi, compresa la app, non sarebbe stato possibile allentare le misure di contenimento: "Stiamo attrezzando una ...

