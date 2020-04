In Lombardia 67.931 contagi da Coronavirus e 12.579 morti (Di martedì 21 aprile 2020) Aggiornato il bollettino della Lombardia riguardo l'emergenza Coronavirus che ha colpito la regione. Ad oggi, martedì 21 aprile, sono 67.931 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 960 rispetto a ieri quando ne erano 66.971. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.805 in diminuzione di XXX casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 851, in totale, in calo di 50 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 21.374, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 12.579, con un aumento di 203 morti in 24 ore. In totale sono stati effettuati 277.197 tamponi. Leggi su fanpage Gallera - caso Lombardia non comparabile Bergamo 9.931 casi (+63)- Diretta ora (Di martedì 21 aprile 2020) Aggiornato il bollettino dellariguardo l'emergenzache ha colpito la regione. Ad oggi, martedì 21 aprile, sono 67.931 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 960 rispetto a ieri quando ne erano 66.971. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.805 in diminuzione di XXX casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 851, in totale, in calo di 50 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 21.374, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 12.579, con un aumento di 203in 24 ore. In totale sono stati effettuati 277.197 tamponi.

michelepaola_ : RT @fanpage: ULTIM'ORA Il numero dei contagi e dei decessi in Lombardia, oggi Martedì 21 Aprile - andrea61990928 : RT @MassimoSertori_: #CORONAVIRUS I NUMERI DEL CONTAGIO IN #LOMBARDIA - i casi positivi: 67.931 (+960) - i decessi: 12.579 (+203) - in ter… - discoradioIT : Da inizio epidemia 67.931 persone hanno contratto il virus in #Lombardia, 960 in più rispetto a ieri. +203 i decess… - fanpage : ULTIM'ORA Il numero dei contagi e dei decessi in Lombardia, oggi Martedì 21 Aprile - giovannibrenteg : RT @MassimoSertori_: #CORONAVIRUS I NUMERI DEL CONTAGIO IN #LOMBARDIA - i casi positivi: 67.931 (+960) - i decessi: 12.579 (+203) - in ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 931 Coronavirus in Lombardia: 67.931 casi in totale e 203 morti in più. Il Bollettino aggiornato ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Coronavirus Lombardia, aumentano positivi e morti. A Milano il contagio non si ferma

Sale in Lombardia il numero dei positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi in più sono stati 960 mentre il giorno prima l'incremento si era fermato a 735. In totale i contagiati sono arrivati ...

Aggiornamento Coronavirus: i dati diffusi da Regione Lombardia al 21 aprile

Nella regione Lombardia i casi positivi registrati al 21 aprile sono 67.931 (+960). 12.579 (+203), invece, le persone decedute. Scende ancora il dato dei ricoveri in terapia intensiva: 851 (-50). I ...

Sale in Lombardia il numero dei positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi in più sono stati 960 mentre il giorno prima l'incremento si era fermato a 735. In totale i contagiati sono arrivati ...Nella regione Lombardia i casi positivi registrati al 21 aprile sono 67.931 (+960). 12.579 (+203), invece, le persone decedute. Scende ancora il dato dei ricoveri in terapia intensiva: 851 (-50). I ...