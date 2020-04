Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 aprile: Riccardo ha detto di sì a Ludovica (Di martedì 21 aprile 2020) Ludovica ha vinto. La ragazza ha convinto Riccardo per farsi sposare entro un mese per nascondere la gravidanza. In soccorso ci sarà suo padre Umberto. Intanto tra Vittorio e Marta la tensione alle stelle… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sulloArticolo completo: Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 aprile: Riccardo ha detto di sì a Ludovica dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Il paradiso delle signore - Cosimo anticipa : “Potremo iniziare a girare”

