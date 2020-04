Frieda e il manager Palomar

(Di martedì 21 aprile 2020) Prosegue a ritmo serrato la lettura, in queste settimane di isolamento, di romanzi usciti pochi giorni prima della grande serrata e ora già sugli scaffali delle librerie in riapertura. “” di Christopheè una storia di amori, fughe e tradimenti fra vecchio e nuovo mondo. Da Capri a Vienna, da Napoli a Berlino, dalla vecchia Europa alla misteriosa Argentina della prima metà del ’900. Pubblicato in pochissime copie (700) nel 2015 da un piccolo libraio-editore milanese, praticamente senza una distribuzione, riuscì ad attirare l’attenzione e l’elogio della critica e non partecipò al Campiello per mera mancanza di esemplari, andati a ruba.Ampiamente rivisto e rimaneggiato dall’autore, è un’educazione sentimentale che abbraccia tutto il Novecento il cui protagonista, il Conte Joachim von Tilly di ...

Ultime Notizie dalla rete : Frieda manager

L'HuffPost

“Se sei un manager non ti viene permesso di essere altro”, confessa Palomar, che ha scritto questo romanzo di notte, per non sottrarre tempo al lavoro e non destare il sospetto di colleghi. La Frieda ...A inizio marzo è uscito per Ponte alle Grazie un romanzo italiano che è un caso editoriale: Frieda di Christophe Palomar. Christophe Palomar è nato in Alsazia da padre italiano e madre spagnola, ...