Forza posto di blocco della Gdf a Como: arrestato, sarà processato per direttissima (Di martedì 21 aprile 2020) Inseguimento a Lurate Caccivio (Como) da parte della Guardia di finanza. Il fuggitivo ha sperato e trascinato alcuni militari. Sarà processato per direttissima. Como – I fatti sono avvenuti domenica scorsa a Lurate Caccivio, comune di quasi diecimila abitanti a una decina di chilometri dal capoluogo. Como, Forzato posto di blocco Le vittime sono alcuni militari della Guardia di finanza, intenti a svolgere i controlli anti-coronavirus. La pattuglia in servizio per verificare l’osservanza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, ha intimato l’alt a una vettura con a bordo due giovani italiani che percorreva la statale Varesina. Il conducente ha disatteso l’alt e ha cominciato a fuggire. Ne è nato un inseguimento lungo le vie di Lurate Caccivio, la pattuglia ha superato il veicolo e l’ha ... Leggi su newsmondo Coronavirus - forza un posto di blocco e investe i finanzieri : arrestato

