Fase 2, svolta in Campania: De Luca dà il via libera a cibo d'asporto e librerie, le ultime (Di martedì 21 aprile 2020) Pronta la svolta su diverse attività economiche in Campania: secondo quanto afferma l'edizione online de 'Il Mattino' il Governatore Vincenzo De Luca questa sera firmerà alle 22 un'ordinanza sull'apertura d ... Leggi su tuttonapoli Coronavirus - possibile svolta sulla fase 2 : il Governo valuta la riapertura di bar - ristoranti e parchi dal 4 maggio (Di martedì 21 aprile 2020) Pronta lasu diverse attività economiche in: secondo quanto afferma l'edizione online de 'Il Mattino' il Governatore Vincenzo Dequesta sera firmerà alle 22 un'ordinanza sull'apertura d ...

ScorpioAngel_ : RT @tuttonapoli: Fase 2, svolta in Campania: De Luca dà il via libera a cibo d'asporto e librerie, le ultime - tuttonapoli : Fase 2, svolta in Campania: De Luca dà il via libera a cibo d'asporto e librerie, le ultime - SalvioParisi : Aldo Carlotto, chiacchiere dal sofà e progetti per la Fase 2: «Nulla sarà come prima, grandi opportunità dalla svol… - Ciclonauti : RT @francis_rojo_: La #VilleDuQuartDHeure non è utopia e potrebbe rappresentare la svolta nella fase post-pandemia. Una città a misura d'uo… - teoultimo : @FraterVentus Caro Mauro, io mi chiedo con quale diritto quest'uomo, che non ha nessun incarico istituzionale e il… -