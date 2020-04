Coronavirus | Ufficio di bilancio | “Pil a -15% nel primo semestre Ore di cassa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) “L’economia internazionale, che già si era indebolita nello scorso biennio, è stata travolta dalla pandemia di Covid-19”. Così l’parlamentare dinella nota congiunturale di aprile in cui si sottolinea che gli effetti del“sembrano, allo stato, comparabili in tempi di pace soltanto a quelli della grande depressione del 1929“. Per l’Italia si tratta di uno shock “senza precedenti”. L’Italia, ricorda l’di vigilanza, “è stata ilpaese europeo a essere colpito dalla pandemia, fuori dalla Cina. L’emergenza sanitaria ha richiesto l’adozione di misure di prevenzione senza precedenti basate sul distanziamento sociale, che stanno producendo i loro effetti sulla diffusione dell’epidemia, ma implicano fortissimi costi economici. In alcuni ...