Coronavirus | ottime notizie dalla Puglia | “Rallenta la curva dei contagi | nella fase 2

(Di martedì 21 aprile 2020) ”Con grande sforzo, con il contributo di tutti a partire da quello fornito dai cittadini, siamo riusciti a rallentare ladel virus ed impedito il collasso della rete ospedaliera”. Questo il giudizio del professor Luigi Lopalco, consulente della Regioneper le emergenze epidemiologiche, a proposito delle azioni messe in campo nel contrasto della pandemia Covid-19, durante l’audizione nelle commissioni consiliari I e IV (bilancio e attività economiche) della Regione. Sono 3500 i casi accertati sino ad oggi, molti gli asintomatici ed i paucisintomatici che presentano sono alcuni dei sintomi riferibili al virus, tra cui un leggero stato febbrile. ”Per la2 – ha detto Lopalco – ci serve la capacità del territorio di isolare, diagnosticare e trattare i casi nelle strutture ospedaliere, meglio ancora a domicilio”. ...

aurora_pianese : RT @dariovioli: Oggi è giornata di Consiglio Regionale e, mentre continuiamo a lavorare, da Bergamo arrivano ottime notizie. Il pronto soc… - sergimagugliani : RT @dariovioli: Oggi è giornata di Consiglio Regionale e, mentre continuiamo a lavorare, da Bergamo arrivano ottime notizie. Il pronto soc… - Lombard5stelle : RT @dariovioli: Oggi è giornata di Consiglio Regionale e, mentre continuiamo a lavorare, da Bergamo arrivano ottime notizie. Il pronto soc… - marino29b : RT @dariovioli: Oggi è giornata di Consiglio Regionale e, mentre continuiamo a lavorare, da Bergamo arrivano ottime notizie. Il pronto soc… - FraHammers : RT @dariovioli: Oggi è giornata di Consiglio Regionale e, mentre continuiamo a lavorare, da Bergamo arrivano ottime notizie. Il pronto soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ottime

Meteo Web

quando i rossoneri hanno deciso di puntarci dopo le ottime stagioni con l'Empoli. Da lì 11 presenze e un assist prima che l'emergenza Coronavirus fermasse la stagione. La speranza, adesso ...In ogni caso è stato un ottimo riscaldamento e non vedo l’ora di partecipare alla prima gara di sabato ... contribuendo a contrastare la diffusione del COVID-19. Faccio un in bocca al lupo a Oli e Seb ...