Coronavirus | indagine sul Trivulzio e altre Rsa | Gdf al Don Gnocchi

(Di martedì 21 aprile 2020), ilsotto. Il Ministero della Salute invia gli ispettori. Perquisizioni in diverse Rsa. MILANO –, entrano nel vivo le indagini sul, il polo geriatrico più grande d’Italia. Secondo le ipotesi investigative, che si sono fondate nella primissima parte del lavoro su segnalazioni e testimonianze, la struttura avrebbe nascosto i casi dimettendo a rischio non solo i sanitari ma anche gli ospiti presenti. O comunque non avrebbe preso le adeguate contromisure mettendo a repentaglio la salute e la vita degli ospiti della struttura e del personale impiegato. Il fascicolo è stato aperto subito dopo un’di Repubblica che ha ricostruito e riportato diversi casi e diverse testimonianza che hanno gettato più di un’ombra sul. La prima svolta nelle indagini arriva tra ...

Corriere : Indagine a tappeto a Vo’ Euganeo: asintomatico il 43% dei casi Covid - FaberSardo : Contro ogni previsione il Governo Cinese ha respinto la richiesta dell'#Australia di avviare un'#indagine internazi… - PlasticaVerde : RT @SartoriAmbiente: Domani, alle 11, si terrà il seminario 'Rifiuti e Covid-19: dall'emergenza alla pianificazione'. Durante l'incontro, @… - fasulo_antonio : Crollo nei sondaggi, le destre populiste vittime della pandemia Indagine di Europe Elects: in Europa calo di conse… - Ecomondo : RT @SartoriAmbiente: Domani, alle 11, si terrà il seminario 'Rifiuti e Covid-19: dall'emergenza alla pianificazione'. Durante l'incontro, @… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indagine

Il Sole 24 ORE

L’Associazione non contesta l’evidenza dei fatti, 200 persone in strada per dare l’ultimo saluto al proprio Sindaco, Carmine Sommese, scomparso per coronavirus ... la competenza esclusiva nelle ...Troverete tutti gli scandali relativi alla sanità lombarda. Dalla sentenza definitiva per Roberto Formigoni, al patteggiamento di Fabio Rizzi (Lega) per corruzione e tutta una serie di condanne e ...