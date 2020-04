Coronavirus: Gallera, ‘da giovedì test sierologici in aree più colpite’ (2) (Di martedì 21 aprile 2020) (Adnkronos) – “Ad oggi, i test che verranno proposti ai cittadini sono stati messi a punto con l’Irccs San Matteo di Pavia e consistono in un prelievo ematico che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus”, spiega Gallera. Per iniziare, i test verranno effettuati a categorie di cittadini ben definite: “i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di medicina generale alle Ats; – i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell’indagine epidemiologica già prevista ma senza l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2, anch’essi ancora in quarantena fiduciaria”. Alle persone che ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gallera - 'da giovedì test sierologici in aree più colpite' (2)

