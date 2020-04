Tempesta d’Amore Anticipazioni 21 aprile 2020 – Le pressioni di Bela

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 20 aprile 2020)d’AmoreMartedì 21– Lediritiene che quello che sta succedendo tra Lucy e Paul è di cattivo gusto, dato che i due così facendo stanno calpestando la memoria di Romy, ma secondo il giovan è una esagerazione. Nel frattempo vedremo Franzi costretta a sottostare ai diktat di Christoph per quanto la giovane vorrebbe essere meno coinvolta in questa faccenda. In quest’ottica teme delle serie ripercussioni, per questo decide di sottostare alle richieste del Saalfeld, sperando che nessuno si accorga del suo sporco gioco. L'articolod’Amore21– LediNews Programmi Tv.