Kirby potrebbe ricevere uno spin-off ' non-action' in futuro

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Riki Furmann di Hal Laboratory immagina undiverso per il franchisedi Nintendo.Parlando con Famitsu (via Nintendo Everything), il design director è stato affiancato dai colleghi sviluppatori di, il leadprogrammer Katsuyoshi Sumitomo e il general director Shinya Kumazaki, per discutere dei loro piani futuri per la serie."Voglio davvero che quello che creeremo inper la serie venga ricordato come l'apice dei giochi di", afferma Sumitomo. "Sono convinto che la seriepossa diventare ancora più divertente!" - è il commento di Furmann.Leggi altro...