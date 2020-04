Gallignano, prete celebra messa con i fedeli: carabinieri cercano di interromperlo ma lui si rifiuta (Di lunedì 20 aprile 2020) A Gallignano, frazione di Soncino in provincia di Cremona, il parroco don Lino Viola ieri mattina ha celebrato una messa in presenza di circa 15 fedeli, nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus. I carabinieri sono intervenuti cercando di bloccare la funzione religiosa, ma il sacerdote si è rifiutato ed è andato avanti: sia lui sia gli altri presenti sono stati multati. Leggi su fanpage Gallignano - prete celebra messa in presenza dei fedeli. Entrano i carabinieri - ma lui continua : “Scusate - non ho finito” | VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) A, frazione di Soncino in provincia di Cremona, il parroco don Lino Viola ieri mattina hato unain presenza di circa 15, nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus. Isono intervenuti cercando di bloccare la funzione religiosa, ma il sacerdote si è rifiutato ed è andato avanti: sia lui sia gli altri presenti sono stati multati.

