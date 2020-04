Foggia, vanno all’obitorio per piangere il fratello morto a 49 anni: multati (Di lunedì 20 aprile 2020) La denuncia di tre persone dalla provincia di Foggia multate per violazione delle prescrizioni anticoronavirus davanti all'obitorio presso cui si erano recate per vedere il fratello morto improvvisamente: "Spiace constatare che nel momento del dolore più grande non ci sia stato un briciolo di comprensione, in nome del buonsenso, o anche solo dell'umana pietà" Leggi su fanpage Risultati Serie D/ Classifiche gironi : Notaresco - Foggia e Palermo vanno ko! (Di lunedì 20 aprile 2020) La denuncia di tre persone dalla provincia dimultate per violazione delle prescrizioni anticoronavirus davanti all'obitorio presso cui si erano recate per vedere ilimprovvisamente: "Spiace constatare che nel momento del dolore più grande non ci sia stato un briciolo di comprensione, in nome del buonsenso, o anche solo dell'umana pietà"

A riportare l’accaduto, registrato nella provincia di Foggia, è FoggiaToday. I tre fratelli di Salvatore Antonelli, presidente dell’Asd San Paolo di Civitate amatissimo da tutti in paese e scomparso ...

Coronavirus, Piero Pelù: da neo sposo cucino, curo l’orto. E faccio musica online

Il cantautore al riparo nelle campagne di Foggia: «Soffro per chi si trova solo in questi giorni ... Lei pensi: sono due anni che prepari un disco, è il tuo primo Sanremo, le cose vanno bene e arriva ...

